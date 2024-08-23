KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea

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23 Ağustos 2024 11:25
2024 KPSS sıralama ?
Arkadaşlar herkes sıralama ve bölümünü başlık altında yazmaya çalışsın

elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 11:30

sıralama 2659, puan 90,48127 bölüm elektrik mühendisliği, puanların sıralamaya göre cüccük kadar olması sınavın zorluğunu kanıtlıyor.


merveg.
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:40
P3 79.10 67k

schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:41

sıralama 1100 civarı


GümüsB29
Şef
23 Ağustos 2024 11:42
bölümleri de yazmaya çalışalım

Huzeyfe Sagin
23 Ağustos 2024 11:42
80.96 45k

Bingöliktisat
Şef
23 Ağustos 2024 11:43
79.10 ile 79.90 arasında 10 bin kişi var .
merveg., 2 saat önce
P3 79.10 67k

Rumeysa Demir
23 Ağustos 2024 11:43
sosyal hizmet puan 80 sıralama 53 k

Huzeyfe Sagin
23 Ağustos 2024 11:43
80.96 45k gıda müh

Serhat Mayda
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:45

2024 kpss: 88,6 sıralama: 5627


merveg.
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:45
hocam sormayın 1 net bile ne kadar önemli ben sınavda Türkçede 3 soruyu işaretledim zannedip isaretlemisim resmen nasip isleri
Bingöliktisat, 2 saat önce
79.10 ile 79.90 arasında 10 bin kişi var .

Berat.04
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:45

Bilgisayar Mühendisliği P:82,58 sıralama:31.031


Serhat Mayda
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:46

2020 kpss: 88,28 sıralama 9252


Serhat Mayda
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:47

2020 kpss: 88,28 sıralama 9252


Bingöliktisat
Şef
23 Ağustos 2024 11:47
yığılmanın tam ortasında kalmışız
merveg., 2 saat önce
hocam sormayın 1 net bile ne kadar önemli ben sınavda Türkçede 3 soruyu işaretledim zannedip isaretlemisim resmen nasip isleri

aydantokalı
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:56

Jeolji Müh. 70.305 357k 50-60 puan alırım diyordum. Durumlar çok kötu demek ki. Emek verenlerin karşılığını almasını diliyorum.

Gy 32-12

Gk 15-7


Kpss2024mimar
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:05

P3 93.18 siralama 581


eemmüh55
23 Ağustos 2024 12:16
11715 sıralama ile elektrik mühendisi olarak atanma sanşım olur mu sizce? 5 net eksik gelmiş

Slmbl
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:21

88.62 5577

Serhat Mayda, 2 saat önce

2024 kpss: 88,6 sıralama: 5627


kerem900
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:24
p3 82,91 sıralama 28 bin küsür inşaat mühendisi

Qwer34
23 Ağustos 2024 12:27

Kaç net yaptınız

Kpss2024mimar, 1 saat önce

P3 93.18 siralama 581

Toplam 23 mesaj
12

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