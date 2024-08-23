Misakı milli sorusu ve daha benzerleri

Arkadaşlar Allah aşkına o soruda en net cevap daha doğrusu cevaba en yakın şık A iken, C şıkkında da benzer anlam çıktığından dolayı çift cevap mantığı ile iptal etmek varken nasıl olur da daha güçsüz bir şıkkı daha net hatta Türk Tarih Kurumu metninde yazan Misak-ı Milli'ye zıt olarak değiştirebiliyorlar? A şıkkını da C'yi de sayarsın en kötü ihtimalle cevabı C yapmak nedir? Matematikte çift cevaplı soruda şokta cevap yok diye ben 5-6 dk harcadım da buldum ve o basit soru yüzünden süre paniği yaşadım. E sen soruyu iptal ettin benim doğrumu çaldın hadi onu çaldın süremin günahı neydi? Bu arada sinirlenme sebebim derece hedefimin bu saçmalıklardan kaçmasıdır. 91,48 aldım ilk 1600 içindeyim ama sinirlenmemek elde değil.

Arkadaşlar Allah aşkına o soruda en net cevap daha doğrusu cevaba en yakın şık A iken, C şıkkında da benzer anlam çıktığından dolayı çift cevap mantığı ile iptal etmek varken nasıl olur da daha güçsüz bir şıkkı daha net hatta Türk Tarih Kurumu metninde yazan Misak-ı Milli'ye zıt olarak değiştirebiliyorlar? A şıkkını da C'yi de sayarsın en kötü ihtimalle cevabı C yapmak nedir? Matematikte çift cevaplı soruda şokta cevap yok diye ben 5-6 dk harcadım da buldum ve o basit soru yüzünden süre paniği yaşadım. E sen soruyu iptal ettin benim doğrumu çaldın hadi onu çaldın süremin günahı neydi? Bu arada sinirlenme sebebim derece hedefimin bu saçmalıklardan kaçmasıdır. 91,48 aldım ilk 1600 içindeyim ama sinirlenmemek elde değil.