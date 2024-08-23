KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 11:35
Misakı milli sorusu ve daha benzerleri
Arkadaşlar Allah aşkına o soruda en net cevap daha doğrusu cevaba en yakın şık A iken, C şıkkında da benzer anlam çıktığından dolayı çift cevap mantığı ile iptal etmek varken nasıl olur da daha güçsüz bir şıkkı daha net hatta Türk Tarih Kurumu metninde yazan Misak-ı Milli'ye zıt olarak değiştirebiliyorlar? A şıkkını da C'yi de sayarsın en kötü ihtimalle cevabı C yapmak nedir? Matematikte çift cevaplı soruda şokta cevap yok diye ben 5-6 dk harcadım da buldum ve o basit soru yüzünden süre paniği yaşadım. E sen soruyu iptal ettin benim doğrumu çaldın hadi onu çaldın süremin günahı neydi? Bu arada sinirlenme sebebim derece hedefimin bu saçmalıklardan kaçmasıdır. 91,48 aldım ilk 1600 içindeyim ama sinirlenmemek elde değil.

Nuraynen
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:41

Katılıyorum sınav ertesinde kendilerinin doğru saydığını kendileri yanlış diye değiştirdi şu an. İptal edemiyorsan neden çift cevap saymıyorsun? Saçmalık cidden


schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:51

A şıkkı doğru kardeşim doğru. Mısakı milli metnini aç oku. Arap topraklarında da halk oyu istiyorlar. TÜrk ve islam birliğine vurgu yapıyorlar. Bu yorumu yapmak çok zor olmamalı. O soru için en adaletli olanı yaptılar.

Neden arap topraklarında referandum isteniyor misakı millide sence ? türk oldukları için mi ? hayır. Müslüman oldukları için. Türk islam birlikteliği vurgulanıyor yani.


krekium
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:57

A sıkki doğru ya nasıl a yaptınız?


Nuraynen
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:12

Hocam ne saçmalıyosunuz acaba kendileri bile a şıkkı aldılar ilk başta cevabı, demek ki doğru değildi işte?


krekium
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:14

Üstteki arkadaş ne güzel açıklamış oku bak.

Nuraynen, 1 saat önce

Hocam ne saçmalıyosunuz acaba kendileri bile a şıkkı aldılar ilk başta cevabı, demek ki doğru değildi işte?


Mercankayalık
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:01

Dostum merhaba galiba yanlış anladın.

Madde 1- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır. Bu madde direk TTK sitesinde yer alıyor. Bunun neresi koşulsuz? Bu nasıl bir saçmalık göz göre göre nasıl çaldılar doğru yaptığım soruyu aklım almıyor. Aklıma gelmeyen diğer hatalı soruları saymıyorum bile. Rabbim sorsun bunlardan.

schopenhauerizm, 2 saat önce

A şıkkı doğru kardeşim doğru. Mısakı milli metnini aç oku. Arap topraklarında da halk oyu istiyorlar. TÜrk ve islam birliğine vurgu yapıyorlar. Bu yorumu yapmak çok zor olmamalı. O soru için en adaletli olanı yaptılar.

Neden arap topraklarında referandum isteniyor misakı millide sence ? türk oldukları için mi ? hayır. Müslüman oldukları için. Türk islam birlikteliği vurgulanıyor yani.


inşaatçı95
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:07
o soru boğazlı şık doğru olacak şekilde değişti zaten ?
Mercankayalık, 20 dk. önce

Dostum merhaba galiba yanlış anladın.

Madde 1- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır. Bu madde direk TTK sitesinde yer alıyor. Bunun neresi koşulsuz? Bu nasıl bir saçmalık göz göre göre nasıl çaldılar doğru yaptığım soruyu aklım almıyor. Aklıma gelmeyen diğer hatalı soruları saymıyorum bile. Rabbim sorsun bunlardan.


krekium
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:07

Kendin diyorsun zaten nasıl koşulsuz diye?

Mercankayalık, 20 dk. önce

Dostum merhaba galiba yanlış anladın.

Madde 1- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır. Bu madde direk TTK sitesinde yer alıyor. Bunun neresi koşulsuz? Bu nasıl bir saçmalık göz göre göre nasıl çaldılar doğru yaptığım soruyu aklım almıyor. Aklıma gelmeyen diğer hatalı soruları saymıyorum bile. Rabbim sorsun bunlardan.


Mercankayalık
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:10

Ulaşılamaz diyor işte. A şıkkına ulaşılamaz dostum. A doğru olmalı. Hakaret olarak algılamayın lütfen ama ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz ya da yanlış okudunuz.

krekium, 14 dk. önce

Kendin diyorsun zaten nasıl koşulsuz diye?


inşaatçı95
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:12
okuduğunu anlamayan üzgünüm ama sizsiniz DOĞRU CEVAP A ZATEN
Mercankayalık, 11 dk. önce

Ulaşılamaz diyor işte. A şıkkına ulaşılamaz dostum. A doğru olmalı. Hakaret olarak algılamayın lütfen ama ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz ya da yanlış okudunuz.


Mercankayalık
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:12

Kardeşim boğazlı şık A şıkkı. Açıklamada A şıkkını C olarak değiştirdik diyorlar. C şıkkı doğru kabul edilmiş. Ben mi yanlış okuyorum siz mi açıklamayı okumadınız acaba anlamadım.

inşaatçı95, 14 dk. önce
o soru boğazlı şık doğru olacak şekilde değişti zaten ?

Mercankayalık
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:13

ÖSYM açıklamasını okudunuz mu ?

inşaatçı95, 9 dk. önce
okuduğunu anlamayan üzgünüm ama sizsiniz DOĞRU CEVAP A ZATEN

inşaatçı95
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:14
hahshsh herkesin kitapçığında farklı şıkta ya hani cevaplar. hani ösymnin kitapçığında c ama sende a bende e ya mesela :))) gir bak optiğine o soruya hangi şık doğru kabul edilmiş
Mercankayalık, 9 dk. önce

Kardeşim boğazlı şık A şıkkı. Açıklamada A şıkkını C olarak değiştirdik diyorlar. C şıkkı doğru kabul edilmiş. Ben mi yanlış okuyorum siz mi açıklamayı okumadınız acaba anlamadım.


Mercankayalık
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:17

dgasdvhasha diye random atınca çözülmüyor mesele :D o zaman ÖSYM buna uygun açıklama yapacak herkeste farklıysa ki ben de biliyorum farklı olduğunu. Direk soruyu vererek örneklendirecek. Velhasıl kelam her türlü mağdruriyet var zaten. Tek mesele keşke misakı milli olsa. Ben diyorum doğru yaptığım soruda 6 dakikam gitti oaniği de cabası. Türkçedeki saçma paragrafları saymıyorum bile.

inşaatçı95, 7 dk. önce
hahshsh herkesin kitapçığında farklı şıkta ya hani cevaplar. hani ösymnin kitapçığında c ama sende a bende e ya mesela :))) gir bak optiğine o soruya hangi şık doğru kabul edilmiş

inşaatçı95
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:18
çözdük işte senin algılamanda yanlış olduğunu çözmüş olduk boşuna feveran ettim demiyorsun da açıklamada verseydi diyorsun. iyice incelesene optiğini, velveleye vermeden önce
Mercankayalık, 4 dk. önce

dgasdvhasha diye random atınca çözülmüyor mesele :D o zaman ÖSYM buna uygun açıklama yapacak herkeste farklıysa ki ben de biliyorum farklı olduğunu. Direk soruyu vererek örneklendirecek. Velhasıl kelam her türlü mağdruriyet var zaten. Tek mesele keşke misakı milli olsa. Ben diyorum doğru yaptığım soruda 6 dakikam gitti oaniği de cabası. Türkçedeki saçma paragrafları saymıyorum bile.

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