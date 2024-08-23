Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Ağustos 2024 11:44
TRT İLETİŞİM MERKEZİ PERSONELİ OLMAK.

Konu başlığını yanlış yere açmış olabilirim. Özür dilerim. TRT İLETİŞİM MERKEZİ PERSONELİ maaşları nedir, TRT bünyesinde kadrolu mu yoksa taşeron firma üzerinden mi ihtiyaç gideriliyor net bilgi verebilecek var mı?

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