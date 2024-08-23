KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 11:48
Jeoloji Mühendisleri

Merhaba. Jeoloji mühendisleri buralarda mı? Yüksek puanlar var mı?


lice21
Memur
23 Ağustos 2024 12:02

Kac aldiniz hocam


TunahanUgurTuran
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:15

Merhaba. Ben hem jeoloji mühendisliği ve inşaat mühendisliği çap mezunuyum

Beklediğimden kötü geldi bilhassa genel yetenek.

83.988 puan, 21946 sıralamam.


lice21
Memur
23 Ağustos 2024 12:20

https://t.me/JeoMuh2024KPSS/736


aydantokalı
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:20

70.305 357k 50-60 puan alırım diyordum. Emek verenlerin karşılığını almasını diliyorum. Benim pek emeğim olmadı.

Gy 32-12

Gk 15-7

lice21, 1 saat önce

Kac aldiniz hocam

Toplam 4 mesaj

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