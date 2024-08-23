Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 12:09
Mahalli İdareler Ünvan Değişikliği Sınavı
Merhaba, Elinde geçmiş yıllarda yapılan 4. grup unvan değişikliği sınav soruları olan varsa rica etsem benimle paylaşabilir mi lütfen?

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