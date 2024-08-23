KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2024 12:28
Psikolog atamaları
kardeşim 83 puan aldı atanma olasılığı nedir ? alım olurmu

cemalettin32
Memur
23 Ağustos 2024 12:30
İmkansıza yakın bir ihtimal

asdeb
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:36
psikolog alınmayacak mı
cemalettin32, 52 dk. önce
İmkansıza yakın bir ihtimal
Toplam 2 mesaj

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