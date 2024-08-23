Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 12:38
Usta öğretici maaşları

Herşeyle ilgilenmeniz güzel birde temmuz maaşını 24 ağustos olmasına rağmen alamayan usta öğreticiler de haber etseniz. Türkiye geneli bir sorun var ve insanlar epey zor durumda

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