KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Ağustos 2024 12:44
2023 KPSS PUANI İLE BELEDİYE ATAMA

Merhaba KPSS 2023 puanım var Belediye ye sözleşmeli Mühendis

olarak atanmam mümkün mü? Mühendislikte çift yıllarda alınan puanla mı atama

yapılıyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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