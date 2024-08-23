KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 13:04
Kpss puanı ve Pomem başvuru

arkadaşlar herkese merhaba kpss 2023 puanım 66 2024 puanım 59 pomeme girebilir miyim başvuru yapabilir miyim geçen seneki puanimla acillll


VatanPerver06
Aday Memur
23 Ağustos 2024 20:37

Lisans isen rahat gelir erkekte

Toplam 1 mesaj

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