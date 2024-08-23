KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 13:04
POMEM e girebilirmiyim
arkadaşlar herkese merhaba kpss 2023 puanım 66 2024 puanım 59 pomeme girebilir miyim başvuru yapabilir miyim geçen seneki puanimla acillll

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