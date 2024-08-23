14 boşum vardı gy de optik formda da 14 ama sınav sonucunda 15 boş şaka gibi

doğru yaptığım soruyu boş bıraktırmış o soru yüzünde belki de 3-4 soru görememe mal oldu adalete bak yanlış yapan yada hiç uğraşmayan nolcak bu adalet mi

doğru yaptığım soruyu boş bıraktırmış o soru yüzünde belki de 3-4 soru görememe mal oldu adalete bak yanlış yapan yada hiç uğraşmayan nolcak bu adalet mi