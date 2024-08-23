KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 13:08
14 boşum vardı gy de optik formda da 14 ama sınav sonucunda 15 boş şaka gibi
yazıklar olsun

civilengineer1278
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:13
doğru yaptığım soruyu boş bıraktırmış o soru yüzünde belki de 3-4 soru görememe mal oldu adalete bak yanlış yapan yada hiç uğraşmayan nolcak bu adalet mi
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