KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 13:18
Kpss 2024 Makine Mühendisliği Sıralamalar
Arkadaşlar 78,62 puan 74747 Sıralama sizde durumlar nasıl ?

kpss-24
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:25

85 puan, 16900


Makine5468
23 Ağustos 2024 13:31

82,61 30700 sıralama

Toplam 2 mesaj

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