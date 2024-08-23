KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 14:08
KPSS den 85 alanlar toplanalım

Bu sene yığılma buralarda çok oldu sanırım hukuk mezunuyum ne önerirsiniz düz memurluk gelir mi, alan sınavlarını denemeli miyim

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