KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 14:26
KPSS 2024 - Acil Yardım Afet Yönetimi Puan/Sıralama

Önümüzü görebilmemiz açısından bu bölümden kaç kişi girdik sınava görelim arkadaşlar. İlk puan benden: 79,25

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