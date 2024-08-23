2. şark görev süresi hk.

İyi günler, şark görevine 14 ekimde başladım, 6 yıllık 2 şark görevini tamamladığım süre zarfında görev esnasında kaza olmak üzere 100 gün raporum var, sorum şu; -Ben 2. şarktan muaf olabilmek için 6 yılı tamamlarsam normal tayincilerle gidebilir miyim yoksa ekim 14 ü beklemeli miyim? -Ekim 14 ü beklemem gerekirse eğer bir gece gıyapta ilişiğim kesilirse 1 2 ay eksik için 2. şark yapmamış mı sayılırım? -Görev esnasında gerçekleşen kazanın doğu süreme etkisi var mıdır? -Benim durumumda olsanız ne yapardınız? Bilgili abilerim devrelerimden yardımları için şimdiden teşekkür ederim.

İyi günler, şark görevine 14 ekimde başladım, 6 yıllık 2 şark görevini tamamladığım süre zarfında görev esnasında kaza olmak üzere 100 gün raporum var, sorum şu; -Ben 2. şarktan muaf olabilmek için 6 yılı tamamlarsam normal tayincilerle gidebilir miyim yoksa ekim 14 ü beklemeli miyim? -Ekim 14 ü beklemem gerekirse eğer bir gece gıyapta ilişiğim kesilirse 1 2 ay eksik için 2. şark yapmamış mı sayılırım? -Görev esnasında gerçekleşen kazanın doğu süreme etkisi var mıdır? -Benim durumumda olsanız ne yapardınız? Bilgili abilerim devrelerimden yardımları için şimdiden teşekkür ederim.