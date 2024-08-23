Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 14:37
2. şark görev süresi hk.
İyi günler, şark görevine 14 ekimde başladım, 6 yıllık 2 şark görevini tamamladığım süre zarfında görev esnasında kaza olmak üzere 100 gün raporum var, sorum şu; -Ben 2. şarktan muaf olabilmek için 6 yılı tamamlarsam normal tayincilerle gidebilir miyim yoksa ekim 14 ü beklemeli miyim? -Ekim 14 ü beklemem gerekirse eğer bir gece gıyapta ilişiğim kesilirse 1 2 ay eksik için 2. şark yapmamış mı sayılırım? -Görev esnasında gerçekleşen kazanın doğu süreme etkisi var mıdır? -Benim durumumda olsanız ne yapardınız? Bilgili abilerim devrelerimden yardımları için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEgm tarafından gıyabında ilişiği kesilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKayseri emniyet müdürü Atanur AydınPolise Tcdd indirimi neden yok?Hamyo soruşturmasıJandarma ve Polis maaşları eşitlensinEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihi

Sözlük

köy yerinde yaşamak 2 kırılma noktası 1 polis kontrolü 1 Savaş 1 branda 1 nuri alço 3 özge 3 maximilla 1 kavun çekirdeği 1 paranoyak 4

Son Haberler

Yurt başvuruları için yarın son günKahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremMobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısıSağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklamasıInstagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?