2024 kpss sıralama

arkadaşlar bu sene branş sıralamaları 2022 ye göre nasıl gelecek daha düşük puana daha iyi sıralama mi gelecek. kpss hakkında tecrübeli biri degilim de

arkadaşlar bu sene branş sıralamaları 2022 ye göre nasıl gelecek daha düşük puana daha iyi sıralama mi gelecek. kpss hakkında tecrübeli biri degilim de