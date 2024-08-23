KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 14:38
2024 kpss sıralama
arkadaşlar bu sene branş sıralamaları 2022 ye göre nasıl gelecek daha düşük puana daha iyi sıralama mi gelecek. kpss hakkında tecrübeli biri degilim de

elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 14:47

Öyle gibi görünüyor. 2022 de 92 ile 300. olan adam, bu sene 91 ile 300. olacak.


kamucu38.38
Aday Memur
23 Ağustos 2024 15:05
branş sıralamarı ne zaman açıklanır ve nerden öğrenebilirim?

Akiftnrvrdi
Aday Memur
23 Ağustos 2024 15:14
yaklaşık bir aya belli olur ÖSYM sonuç ekranında görünür.
kamucu38.38, 27 dk. önce
branş sıralamarı ne zaman açıklanır ve nerden öğrenebilirim?

elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 15:26

Sonuç ekranı değil ya ais.osym.gov.tr başvurularım 2024 kpss.

Akiftnrvrdi, 18 dk. önce
yaklaşık bir aya belli olur ÖSYM sonuç ekranında görünür.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 Açıklanıyor.ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 KPSS Birincisi Net TahminiKpss optikler değiştirilebilir mi?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS sıralama ?2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama KPSS sonuc Eksik net

Sözlük

sigarayı bırakmaya çalışmak 5 Sözlük editörü 3 yeşil fındık 3 uykunun gelmemesi 1 yapay zeka 1 Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 4 polis kontrolü 1 karen's diner 1 İç güveysinden hallice 3 boşanmak 2

Son Haberler

Yurt başvuruları için yarın son günKahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde depremMobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısıSağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklamasıInstagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?