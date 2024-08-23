KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Ağustos 2024 14:44
hakimlik kaynak önerisi

yeni değişen sınav formatıyla birlikte hakimlik sınavı için önerebileceğiniz kaynaklar varmıdır. Özellikle ticaret ve icra iflas ve borçlar hukuku için. şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

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