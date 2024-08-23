Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
23 Ağustos 2024 14:55
657 TIBBİ SEKRETER- SAĞLIK TEKNİKERİ.

BAKIRKÖY DR .SADI KONUK EAH VERİLİR AVRUPA YAKASI VE ANADOLU YAKASI-SAMSUN MERKEZ VE İLÇELERİ BECAYİS YAPILIR.

MADDİ DESTEK VERİLİR.

İLETİŞİM: [email protected]

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