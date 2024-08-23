KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 15:13
Sınavım geçersiz sayılmış

2024 kpss sınavımda başvurunuz iptal edildiği için sınavınız geçersiz sayılmıştır deniliyor. Benzer sıkıntıyı yaşayan oldu mu daha önce. Başvurabileceğim hukuki bir süreç var mıdır. Sınavımda hiç sorun çıkmadı neden öyle oldu bilgisi olan var mıdır


Tomtan
Aday Memur
23 Ağustos 2024 15:23

ÖSYM ile iletişime geçtiniz mi? Orada çözüm bulamazsanız bir avukatla görüşmenizde fayda var.


Baba voss
23 Ağustos 2024 15:27

Ösymye itiraz dilekçesini yolladım yürütme durdurmalı iptal davası açacağım pazartesi günü fakat sınavım gayet normal geçti uyarı dahi almadım. Şu an başka sınavlara da başvuru yapamıyorum baktım. Kopya çekmiş gözüküyorum muhtemelen ama çeksem dahi tutanak tutulur bunlar böyle sonuç günü biz geçersiz saydık mı denilir

Tomtan, 9 dk. önce

ÖSYM ile iletişime geçtiniz mi? Orada çözüm bulamazsanız bir avukatla görüşmenizde fayda var.

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