Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Ağustos 2024 15:19
Dış İşleri
Dış işlerinde kariyer diplomatı olarak işe başlayan biri varsa süreç nasıl işliyor acaba atabdıktan sonra hemen yurtdısına mı gonderiyolar yoksa yurt içinde belli bir süre eğitim mi alınıyor?

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