Dış İşleri

Dış işlerinde kariyer diplomatı olarak işe başlayan biri varsa süreç nasıl işliyor acaba atabdıktan sonra hemen yurtdısına mı gonderiyolar yoksa yurt içinde belli bir süre eğitim mi alınıyor?

Dış işlerinde kariyer diplomatı olarak işe başlayan biri varsa süreç nasıl işliyor acaba atabdıktan sonra hemen yurtdısına mı gonderiyolar yoksa yurt içinde belli bir süre eğitim mi alınıyor?