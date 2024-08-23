Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 15:20
Adalet bakanlığı alımlarında diploma şartı

Denemek için lisans kpss'ye girdim ve en erken 1 sene sonra mezun olacağım. Bu süreçteki alımlarda lise mezuniyeti yeterli olduğu için bu puanımı kullanabilir miyim yoksa lisans diplomam olmadığı sürece bu puanı kullanamayacak mıyım?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
23 Ağustos 2024 15:52

biraz mantığını kullanmaya davet ediyorum sence olurmu


Thracis
Aday Memur
23 Ağustos 2024 17:04

Net olarak bilmiyorum ancak, Adalet Bakanlığı ilan yayınladıktan sonra ilan tarihinden 6 ay kadar sonra mezun olacaksanız başvuru yapabiliyor olmanız gerek. Net bilgi almak için bulunduğunuz ilin adliyesindeki komisyon kalemine gidip sorun veya ilan yayınlanmasını bekleyin orada açıklamalarda olacaktır.

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