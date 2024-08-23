Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


23 Ağustos 2024 16:05
THS'den GIH kadrosuna geçiş hk

Merhaba kadrolu Teknisyen olarak çalışıyorum. Unvan içeren lisans mezuniyetlerim çerçevesinde 657 sayılı kanunun 71 ve 76. maddeleri uyarınca hali hazırdaki kadroma yönelik mesleki becerilerimin eksikliğini ve kamu yararını belirttiğim dilekçe ile GIH sınıfına geçiş için başvuru yapabilir miyim?

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