Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2024 16:58
Ücretsiz izin 4 yıl tayin süresinden düşer mi

3+1 sözleşmeli atandiktan 1 yıl sonra kadroya geçtim ve hemen ardından 2 sene ücretsiz annelik iznine ayrıldım. Bu 2 sene tayin için gereken 4 yıl içerisinden düşürülür mü?

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