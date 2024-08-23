KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 17:00
Adalet Bakanlığı İcra Katipliği Hakkında

Dostlar 2024'te Adalet Bakanlığı alım yapacak biliyorsunuz. İcra katipliği için de ilan açılırsa ben İİBF mezunuyum, P3 puanım 86.52 sıralamam 10.938. 3 dakikada 169 net kelime yazıyorum şu anlık. Üniversitede temel bilgisayar bilimleri dersini de gördüm sertifika yerine geçiyormuş. Başvurmamı önerir misiniz potansiyel bir ilan gelirse?


Thracis
Aday Memur
23 Ağustos 2024 17:07

Selamlar, öncelikle mesleğim zabıt katibi ancak icra katipliğini de denemiş biri olarak fikirlerimi paylaşmak istedim. Söylediğiniz sonuç ve rakamlar ile başvuru yapmanız halinde yüksek ihtimal ile kazanacağınızı düşünüyorum. İcra ve Zabıt katipliği kardeş meslekler, ikisine mensup arkadaşlarda kendince kendi mesleğinin daha zor olduğunu söyleyeceklerdir. Ancak yine kendi görüşüm zabıt katipliğinin daha iyi olduğu yönünde, zira mahkemeye çıkar hakim ile keşfe gider ve dosyaların evrak işlerini yaparsın. İcra katibi gibi icraya gittiğinde sopa ve silah ile kovalanma riskin yok :) Ancak bu mesleği yapan arkadaşların görüşlerini daha dikkate almanı öneririm.


the back of furkan
Şef
23 Ağustos 2024 17:15

gelirse mübaşir dene


sonbirsarki24
Aday Memur
23 Ağustos 2024 17:18
ben de hem zabıt hem icra katipliği hatta bayan ikm bile denemeyi düşünüyorum puanım 79.49 olma ihtimali nedir sizce?
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