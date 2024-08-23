Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 17:04
Adalet Bakanlığı İcra Katipliği Hakkında

Dostlar 2024'te Adalet Bakanlığı alım yapacak biliyorsunuz. İcra katipliği için de ilan açılırsa ben İİBF mezunuyum, 2024 KPSS P3 puanım 86.52 sıralamam 10.938. 3 dakikada 169 net kelime yazıyorum şu anlık. Üniversitede temel bilgisayar bilimleri dersini de gördüm sertifika yerine geçiyormuş. Başvurmamı önerir misiniz potansiyel bir ilan gelirse? Şansım ne olur?

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