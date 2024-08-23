Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ağustos 2024 17:11
TEİAŞ işe başlama ne zaman olur

Ağustos 15'te belge teslimi yaptık. Daha önce atanan arkadaşlar ne zaman çağırmışlardı sizi?

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