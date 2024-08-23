Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ağustos 2024 17:13
Atamaya esas raporu üroloji

Sperm sayısı yüzde 55 çıktı ve bu sonuca göre atamaya esas raporu uygun görülmedi. Atamaya esas raporu alabilmek için Yüzde kaç olması gerekiyor. Gerekli bilgiyi nereden öğrenebiliriz. Bu sperm sayısı ile çocuk tedavisi başarısız oluyor dört yıldır tedavi almaktayım ancak atamaya esas raporu alamadim

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