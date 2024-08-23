Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 17:20
Bu yasal bir şey mi?

merhaba,

bir A bankasının ailemin oturduğu yerde bulunan banka hesabım, görev yaptığım yerdeki şubeye devredildi.

banka yazdığı mesajda bunun daha iyi hizmet verebilmek için yapıldığını belirtmiş.

peki bu yapılan yasal mı ? yani bana sorulmadan, imzam alınmadan?

hesabı kontrol ettim yani internet şubeye giriş yaptım (internet şubeye giriş yapabilmekteyim) ve üstte dediğim bilgiler geçerli, bakiyem de aynı. NOT: bahsi geçen hesap maaşımı almakta olduğum hesap değil.

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