KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 17:27
Sonuç açıklamazdan önce çift cevaplı sorular var diyenler nerde

ÖSYM sadece misakı milli sorunun şıkkıni değiştirmemiş, bir çok memurlar nete yorum atan, baslık açan üyelerin de dediği gibi genel yetenekte 10 nette yakın kayıp var , yani ÖSYM 10 dan fazla sorunu şıkkını değiştir miş gibime gelliyor. Bu neden çağrı yapıyorum,çift şıklı soru var diyen arkadaşlara, çift şık sorununuz çözüldü mü. Yoksa netleriniz 10 adet arttı mı

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