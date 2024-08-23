Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 18:05
Tahditli ilişiği kesinlenler

Tahditli olupta gıyabında ilişiği kesilenlerden iptal ettiren varmı yada edilen?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEgm tarafından gıyabında ilişiği kesilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKayseri emniyet müdürü Atanur AydınPolise Tcdd indirimi neden yok?Hamyo soruşturmasıİcralık polislerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıJandarma ve Polis maaşları eşitlensin

Sözlük

maymun çiçeği 1 radore 6 yapay zeka 1 cuma günü durğunluğu 1 geleneksel taşlama festivali 1 Reformer pilates 2 keyifsiz olmak 2 tarım ürünü protestoları 4 lehçe şive ağız aksan 1 yeşil fındık 3

Son Haberler

Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki kavgaKadına şiddet olayına müdahale eden polise başarı belgesiKuyumcudan 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütüne operasyonÜniversite şube müdürlüğü sınavında 90 üstü puan alanları elediBakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?