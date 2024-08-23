KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 18:06
2024-2025 öğretmen atama takvimi

Arkadaşlar öğretmen atama takvim, kontenjan ne zaman gelir?

2023 gibi mi olur ?

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