Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 18:32
emsale takılma
arkadaşlar emsalden anlayan varsa cevap verirse çok memnun olurum. devrelerime göre yaş olarak geç başladım pmyo, 2005 liseden mezun oldum 2009 pmyo girdim 2011 de önlisans olarak pmyodan mezun oldum 2013 te lisansı bitirdim ama bir yan almadım öncedende dilekçe yazmıştım ama yan vermediler acaba vermeleri gerekmiyor mu cevap verenlere teşekkür ederim

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