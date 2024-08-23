Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 18:38
Maaşsız emeklilik
arkadaşlar 20 yıl dolunca maaşsız emeklilikte yibe tabanca ruhsat parası ödemeden silah almaya devam edebiliyor muyuz bilgisi olan var mıdır?

Brse
Aday Memur
23 Ağustos 2024 19:27

Silah onların olsun devrem. Yaşasın ozgurluk, yaşasın 20 yılda emeklilik

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