Aynı yıl puanıyla 2 atama

Merhaba, Aklıma takılan bir soru var. Örneğin bir kişi 2024 P3 puanıyla sözleşmeli olarak atandıktan sonra 2024 P121 puanıyla yeniden tercih yapıp atanabilir mi? Doğru başlık altına mı yazdım bilmiyorum ama yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.

Merhaba, Aklıma takılan bir soru var. Örneğin bir kişi 2024 P3 puanıyla sözleşmeli olarak atandıktan sonra 2024 P121 puanıyla yeniden tercih yapıp atanabilir mi? Doğru başlık altına mı yazdım bilmiyorum ama yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.