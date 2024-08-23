KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 20:18
AÖF'lü Mühendisler

Örgün öğretim mezuniyeti mühendislik olup açık öğretim diploması ile tercih yapmayı düşünen var mı ?


furkan yedek
Şef
23 Ağustos 2024 20:57
ben yaptım üstad. sırf istedigim şehir icin
Toplam 1 mesaj

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