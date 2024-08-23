KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 20:19
Kpss 2024 Elektrik elektronik mühendisliği

Deneyimli arkadaşlar 91,43 puan geldi bana genel sıralama 1697 sizce aralıktaki alımda şansım var mı?

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