KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 20:48
İkm belası

İyi akşamlar 1.5 yıldır ikm olarak çalışıyorum.Bu iş Psikolojik olarak mahvetti beni.Kpss den 82 aldım nasıl kurtulurum bu işten?


furkan yedek
Şef
23 Ağustos 2024 20:55
bölüm ne ?

talihsizftrci
Aday Memur
23 Ağustos 2024 20:56
fizyoterapi ve rehabilitasyon
furkan yedek, 31 dk. önce
bölüm ne ?

kreatin
Memur
23 Ağustos 2024 21:02
formasyon alıp yaşlı bakım öğretmeni olarak atanırsın
talihsizftrci, 30 dk. önce
fizyoterapi ve rehabilitasyon

talihsizftrci
Aday Memur
23 Ağustos 2024 21:03
hangi bakanlığa atanabiliyoruz bu şekilde?
kreatin, 24 dk. önce
formasyon alıp yaşlı bakım öğretmeni olarak atanırsın
Toplam 4 mesaj

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