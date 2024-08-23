Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 20:50
Çıkmaz bir hikaye...

Arkadaşlar konunun belki yeri bura değil ama çıkmaza girdim belki farklı fikri olan olur diye yazıyorum şimdiden özür dilerim Haziran 2021 yılı kira sözleşmem var aylık kiram 1150 konntratta yıllık artıs yüzde 15 yazıyor şu an istenen kira inanılmaz 160 bin yıllık sizce ne yapmaliyim

Çok Yazılan Konular

Mazeret 2. Tercih2024 Mazeret Ataması DilekçeEş durumunda güncel durumİl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?İstifayı ne zaman vermeliyim?İkinci mazeret ataması hakkında21 Saat dilekçesiKolejde Ücretli ÖğretmenlikMemur 08:00 17:00 çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda mı?Öğretmenlik Mesleğinin Zorlukları

Sözlük

uykunun gelmemesi 1 yangın vaaaaar! 2 ot tv 1 supporters 13 kelin yeri 1 Reformer pilates 2 till 1 aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey 3 konkordato 1 radore 6

Son Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyorDevrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybettiAnkara'da feci olay! Yıldırım isabet eden kadın öldüSüt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüMersin'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?