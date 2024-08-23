Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 20:55
aday kpss puan sıralamasına giremedi
arkadaşlar Çukurova üniversitesi için destek personeline başvurdum. Sonuçlar henüz açıklanmamasına rağmen böyle diyor. neden? aday kpss puan sıralamasına giremedi

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumu tayiniSözleşmeli personelin sözleşme imzalamamasıSözleşmeli istifa süreci4B'li Sözleşmeli Personel Tayin Hk.

Sözlük

sigarayı bırakmaya çalışmak 5 karen's diner 1 Erkcan Özcan 1 konkordato 1 paranoyak 4 aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey 3 İç güveysinden hallice 3 nazara gelmek 2 till 1 güne bir söz bırak 5

Son Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyorDevrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybettiAnkara'da feci olay! Yıldırım isabet eden kadın öldüSüt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüMersin'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?