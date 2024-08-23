Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 22:40
pomem e nabız kısmi renk körlüğü
merhaba başlıktada göreceğiniz üzere e nabızda geçmişe dönük yanlış koyulmuş bi kısmi renk körlüğü tanım var bundan dolayı eğitim ve araştırma hastanesine gidip renk körü olmadığıma dair durum bildirir sağlık raporu aldım şuan e nabızımda bi renk körü olduğuma dair bide renk körü olmadığıma dair rapor var pomem genel sağlıkta göz doktoru bu tanıdan dolayı sorun yaratırmı veya göz doktoru problem etmedi diyelim sağlık daire bu tanıdan dolayı ilişik kesermi ?

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