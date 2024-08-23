pomem e nabız kısmi renk körlüğü

merhaba başlıktada göreceğiniz üzere e nabızda geçmişe dönük yanlış koyulmuş bi kısmi renk körlüğü tanım var bundan dolayı eğitim ve araştırma hastanesine gidip renk körü olmadığıma dair durum bildirir sağlık raporu aldım şuan e nabızımda bi renk körü olduğuma dair bide renk körü olmadığıma dair rapor var pomem genel sağlıkta göz doktoru bu tanıdan dolayı sorun yaratırmı veya göz doktoru problem etmedi diyelim sağlık daire bu tanıdan dolayı ilişik kesermi ?

merhaba başlıktada göreceğiniz üzere e nabızda geçmişe dönük yanlış koyulmuş bi kısmi renk körlüğü tanım var bundan dolayı eğitim ve araştırma hastanesine gidip renk körü olmadığıma dair durum bildirir sağlık raporu aldım şuan e nabızımda bi renk körü olduğuma dair bide renk körü olmadığıma dair rapor var pomem genel sağlıkta göz doktoru bu tanıdan dolayı sorun yaratırmı veya göz doktoru problem etmedi diyelim sağlık daire bu tanıdan dolayı ilişik kesermi ?