Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 23:30
Haziran 2024'te idareciliği bırakan Temmuz 2025'te 3. idareci atamasına başvurabilir mi?

Seneye idareci atamaları çok karışık. Şöyle ki:

* Ben haziran 2024'te iliçi isteyip idareciliği bıraktım. Şimdi 1 sene ceza var ama yönetmelikte sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 1 sene diyor. Son başvuruda şubat vs. olunca temmuzun bir önemi kalmıyor.

* 3. Atamanın sınavla bir alakası yok halbuki. İstifa edenlere verilen bir hak. Yönetmelikte sınavın son günü ifadesi bu atama için mantıksız oluyor.

* Ve bir de yeni ömk var. Ömk'da yönetici ataması ne olacak? Daha önce idarecilik yapanlar akademiye alınacak mı? Sınav kalkacak mı? Ömk Eylül 2025'ten itibaren mi geçerli olacak?


Darkbiohazard
Şef
24 Ağustos 2024 00:50

Aslında çok karışık değil il içi yer değişikliği yaparak yöneticilikten ayrıldıysanız 1 yıl ceza almazsınız 1 yıl ceza dilekçe verip direk istifa ettiğiniz durumda geçerli bir durumdur. Mevzu bu kadar basit.

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