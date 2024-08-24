Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 00:23
Müdür yardımcılığı görevlendirilmesi

8 yıldır çalıştığım okulda boş bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna geçici görevlendirilmek için okula dilekçe verdim. Benden başka dilekçe veren olmadı. Fakat onaylanmamış. Gerekçesini nasıl öğrenebilirim?Eğer geçerli bir nedeni yoksa,itiraz hakkım var mı?


Ayşegül2320
Aday Memur
24 Ağustos 2024 00:54

Milli egitim ya da okul mudurunuz sizle çalışmak istemiyor demek ki :) zorlamaniz anlamsız. Başınıza dert aramayın

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