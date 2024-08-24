Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 00:39
Haftada en fazla kaç nöbet olabilir?

Merhabalar sayın öğretmenlerim. Okulumuzda tasarruf tedbirleri dolayısıyla 1,2,3 ve 4. Sınıflarda 3 olan şube sayımız 2 ye düştü. 12 ogretmenken 8 öğretmen kaldık. Geçtiğimiz yıl bile haftada 2 nöbet tutuyorduk. Fazlasına idarenin hakkı var mı bilgisi olan aydınlatır ise çok sevinirim


ashil13
Genel Müdür
24 Ağustos 2024 08:19

Yönetmelikte şu kadar gün nöbet tutar ibaresi yer almıyor. Nöbet ücreti bir gün için ödeniyor. Şahsen ben 2 gün nöbet tutmak istemem asla. Şube sayısı azaldığına göre kat sayısı da azaltılsın. İdare gerekirse nöbet alanlarını birleştirsin.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
24 Ağustos 2024 14:39

Sendika kararınıza göre hareket edersiniz.

Biz de haftada iki nöbet gündeme gelince sendika kararı var, tutmayız, dendi. Karar geri çekildi.

Tasarruf tedbirleri de ilk olarak eğitimde uygulanıyor. Bu sebeple kapanan YİBO bile var.

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