Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 00:39
Haftada en fazla kaç nobet

Merhabalar sayın öğretmenlerim. Okulumuzda tasarruf tedbirleri dolayısıyla 1,2,3 ve 4. Sınıflarda 3 olan şube sayımız 2 ye düştü. 12 ogretmenken 8 öğretmen kaldık. Geçtiğimiz yıl bile haftada 2 nöbet tutuyorduk. Fazlasına idarenin hakkı var mı bilgisi olan aydınlatır ise çok sevinirim

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