Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Ağustos 2024 00:39
Enerji bakanlığı acill
enerji bakanlığına bağlı tenmak birimine atamam gerçekleşti 375 khk ek 27 ye göre idari hizmet sözleşmesi altında alım yaptı bilgisi olanlar yorum yapabilir mi acil!!

muhammet.40
Aday Memur
24 Ağustos 2024 00:40
idari hizmet sözleşmesi memur mu oluyor işçi oluyor?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında İstenecek ŞartlarProgramcı ünvanı mühendislik mezunu ise mühendis maaşı alabilir mi?Enerji bakanlığı acillTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıSanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartlarıDSİ nakil başvurusu

Sözlük

keyifsiz olmak 2 Yine sözlükte yalnız kalmak 3 eski yazarları sözlüğe davet etmek 3 aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey 3 yapay zeka 1 kadın allahın erkeğe emanetidir 2 Sözlük editörü 3 tespih olsan çekilmezsin 1 Mobil sürümde sözlüğe bkz eklenememesi 5 yeşil fındık 3

Son Haberler

SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldıİDDK: Disiplin cezası verilirken iyi halden bir alt ceza verilmesi zorunlu değil24 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıİBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktıCemal Enginyurt'tan Şimşek manipülasyonu

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?