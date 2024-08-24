Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Ağustos 2024 00:46
Veteriner Hekim Uygulama Ücretleri Ne zaman ödenecek ?

Arkadaşlar Tarım Bakanlığında görevli veteriner hekimlere ödenecek olan uygulama ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda bilgi sahipleri var mı?

Telegramda 2025 yılı Mart ayı itibariyle olacağı yönünde duyumlar paylaşılıyor inşallah doğru değildir

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında İstenecek ŞartlarProgramcı ünvanı mühendislik mezunu ise mühendis maaşı alabilir mi?Enerji bakanlığı acillTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıSanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartlarıDSİ nakil başvurusu

Sözlük

Carlsberg 1 sözlüğe girince kibar davranmak 8 Yine sözlükte yalnız kalmak 3 yapmacık davranışlar 4 karen's diner 1 korkma 1 Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 3 İç güveysinden hallice 3 sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması 3 Bugün olanlar 2

Son Haberler

SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldıİDDK: Disiplin cezası verilirken iyi halden bir alt ceza verilmesi zorunlu değil24 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıİBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktıCemal Enginyurt'tan Şimşek manipülasyonu

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?