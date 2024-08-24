Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ağustos 2024 01:58
kpss 2024
14 Temmuz da yapılan KPSS sınavında süre olarak tam dakika dolması beklenirken bir dakika kala sınav bitmiştir kalemler bırakılsın optik okuyucular toplanması devletimiz bu konuda denetim zayıflığı gösteriyor bu kadar kaliteli yıllarca emek verilip bir tuşla yok olması insanların hakkı yenmesi olmaz hiçbir sebep belirtmeden kural dışı hareket ile geçersiz sayılıp hiçbir puan hesaplanmıyor kural ihlali olsa bile puan hesaplanması gerekiyor

Ayşegül2320
Aday Memur
24 Ağustos 2024 02:11

Öyle birsey oldu ise sikayet etse idiniz. Sinav sonucu kötü gelince mi aklınıza geldi.

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