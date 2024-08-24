14 Temmuz da yapılan KPSS sınavında süre olarak tam dakika dolması beklenirken bir dakika kala sınav bitmiştir kalemler bırakılsın optik okuyucular toplanması devletimiz bu konuda denetim zayıflığı gösteriyor bu kadar kaliteli yıllarca emek verilip bir tuşla yok olması insanların hakkı yenmesi olmaz hiçbir sebep belirtmeden kural dışı hareket ile geçersiz sayılıp hiçbir puan hesaplanmıyor kural ihlali olsa bile puan hesaplanması gerekiyor

14 Temmuz da yapılan KPSS sınavında süre olarak tam dakika dolması beklenirken bir dakika kala sınav bitmiştir kalemler bırakılsın optik okuyucular toplanması devletimiz bu konuda denetim zayıflığı gösteriyor bu kadar kaliteli yıllarca emek verilip bir tuşla yok olması insanların hakkı yenmesi olmaz hiçbir sebep belirtmeden kural dışı hareket ile geçersiz sayılıp hiçbir puan hesaplanmıyor kural ihlali olsa bile puan hesaplanması gerekiyor