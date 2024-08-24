Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 02:12
Başlama tarihinin resmi tatile denk gelmesi

mehil müddeti + yol izini sonrası başlama tarihim 30 Ağustos resmi tatil olan cuma gününe denk geliyor, baslamami direk pazartesi şubeye gidip yapsam olurmu, yoksa 30 Ağustos günü gidip herhangi bir imza vs bir işlem yapmam gerekiyor mu


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
24 Ağustos 2024 07:15
30 ağustosta başlama yapmak zorundasın.

Bugraemir
Aday Memur
24 Ağustos 2024 10:35
başlaman yaklaştıgında personel şubeyi ara devrem , cogu il resmi tatilde başlama yapmıyor ilk mesai günü gel diyorlar ama dediğim gibi arayıp teyit ettir sorun yaşama

Sertek3
Aday Memur
24 Ağustos 2024 10:48
tamam teşekkürler
Bugraemir, 4 saat önce
başlaman yaklaştıgında personel şubeyi ara devrem , cogu il resmi tatilde başlama yapmıyor ilk mesai günü gel diyorlar ama dediğim gibi arayıp teyit ettir sorun yaşama

RedBull001
Aday Memur
24 Ağustos 2024 14:05

İlişikler kesildiğinde raporluydum, mehil müddetinde alınan rapor mehil müddetini durdurup rapor bitiminde mehil devam ediyor diye biliyorum, benim durumumda da bir farklılık yoktur diye tahmin ediyorum doğru mu bilen arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim


emir mehmet
Şef
24 Ağustos 2024 14:22
benim başıma geldi 29 unda baslican dediler 2 gün rapor aldım
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