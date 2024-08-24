Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ağustos 2024 02:12
mehil süresi sonunda baslama
mehil müddeti + yol izini sonrası başlama tarihim 30 Ağustos resmi tatil olan cuma gününe denk geliyor, baslamami direk pazartesi şubeye gidip yapsam olurmu, yoksa 30 Ağustos günü gidip herhangi bir imza vs bir işlem yapmam gerekiyor mu

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