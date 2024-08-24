mehil süresi sonunda baslama

mehil müddeti + yol izini sonrası başlama tarihim 30 Ağustos resmi tatil olan cuma gününe denk geliyor, baslamami direk pazartesi şubeye gidip yapsam olurmu, yoksa 30 Ağustos günü gidip herhangi bir imza vs bir işlem yapmam gerekiyor mu

mehil müddeti + yol izini sonrası başlama tarihim 30 Ağustos resmi tatil olan cuma gününe denk geliyor, baslamami direk pazartesi şubeye gidip yapsam olurmu, yoksa 30 Ağustos günü gidip herhangi bir imza vs bir işlem yapmam gerekiyor mu