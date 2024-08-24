Dhmi inşaat mühendisi olarak atanmak

Arkadaşlar merhaba, dhmiye inşaat mühendisi olarak atanmak için ydsden kaç puan almak gerekiyor? Ve alım olurken kpss sıralamasına göre mi alım yapılıyor yoksa yds ve kpss puanları belli oranlarda hesaba katılarak oluşturulan yeni bir sıralama üzerinden mi alım oluyor? Şimdiden teşekkürler.

Arkadaşlar merhaba, dhmiye inşaat mühendisi olarak atanmak için ydsden kaç puan almak gerekiyor? Ve alım olurken kpss sıralamasına göre mi alım yapılıyor yoksa yds ve kpss puanları belli oranlarda hesaba katılarak oluşturulan yeni bir sıralama üzerinden mi alım oluyor? Şimdiden teşekkürler.