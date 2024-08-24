KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2024 06:17
Dhmi inşaat mühendisi olarak atanmak
Arkadaşlar merhaba, dhmiye inşaat mühendisi olarak atanmak için ydsden kaç puan almak gerekiyor? Ve alım olurken kpss sıralamasına göre mi alım yapılıyor yoksa yds ve kpss puanları belli oranlarda hesaba katılarak oluşturulan yeni bir sıralama üzerinden mi alım oluyor? Şimdiden teşekkürler.

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